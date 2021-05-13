.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 104,1 млрд руб.
.
Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
13 мая 2021 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 104,1 млрд руб.
|0
13 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 104,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1939,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 мая 2021 года 13:25
До конца 2023 года на строительство дорожно-мостовых объектов и метро в Москве заложено финансирование объемом более 1,1 трлн рублей, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в интервью "Интерфаксу". "Значение транспортного... читать дальше
.13 мая 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,71 пункта (0,786%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3625,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3635,52 (-0,51%) пункта,... читать дальше
.13 мая 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,665 руб.
Максимальное значение за неделю (с 6 мая по 13 мая) - 73,665 руб. за доллар, минимальное значение - 72,6284 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,18 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,66/75,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,66/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 23 коп., средний...
.13 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,16/90,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,67/75,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,67/75,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
.13 мая 2021 года 12:53
Права более 45 тыс. обманутых покупателей жилья были восстановлены в прошлом году в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, строительная отрасль в прошлом году оказалась под серьезным давлением.... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:41
ЦБ РФ предлагает признавать манипулированием координацию в соцсетях и мессенджерах, создающую искусственную активность на бирже
Банк России предлагает признавать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора. Речь... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:34
Мишустин: в законопроекте об изменении процедуры банкротства сбалансированы интересы всех участников
Правительство РФ подготовило законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства, сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. "Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы. В... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:26
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки правительством российских туроператоров. В ходе заседания кабинета министров в четверг он напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами было приостановлено,... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:25
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа "Синара - Транспортные Машины" серии 001Р-01, планируемого к выпуску, на уровне ruА (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:23
Республика Саха (Якутия) установила ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35015 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" БК "Регион", который выступил организатором размещения. Сбор заявок прошел 12 мая с 9:30 до 14:00 МСК. По... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:07
Государственную компанию для экспорта леса планируется создать в России, ее модель будет разработана в течение месяца, сообщил сегодня журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Мы должны создать... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5249 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5163 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 49... читать дальше
.13 мая 2021 года 11:57
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опускаются в ходе торгов в четверг вслед за рынками акций США и Азии. Давление на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле до максимальным с сентября 2008 года 4,2% в годовом выражении с... читать дальше
.13 мая 2021 года 11:52
Россельхознадзор с начала года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 1 254 фантомных предприятия, на которых продукция производилась и хранилась только на бумаге. Как сообщает служба, в том числе было обнаружено 307... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.