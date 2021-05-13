Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3321,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1397,47 млрд руб.

13 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 мая составили по Российской Федерации 3321,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3156,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1393,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1267,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 мая составили 1397,47 млрд руб. против 3278,2716 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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