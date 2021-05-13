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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,04 руб.
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Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
13 мая 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,04 руб.
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13 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 74,04 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,67 коп.
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13 мая 2021 года 13:25
До конца 2023 года на строительство дорожно-мостовых объектов и метро в Москве заложено финансирование объемом более 1,1 трлн рублей, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в интервью "Интерфаксу". "Значение транспортного... читать дальше
.13 мая 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,71 пункта (0,786%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3625,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3635,52 (-0,51%) пункта,... читать дальше
.13 мая 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,665 руб.
Максимальное значение за неделю (с 6 мая по 13 мая) - 73,665 руб. за доллар, минимальное значение - 72,6284 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,18 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,66/75,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,66/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 23 коп., средний...
.13 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,16/90,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,67/75,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,67/75,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
.13 мая 2021 года 12:53
Права более 45 тыс. обманутых покупателей жилья были восстановлены в прошлом году в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, строительная отрасль в прошлом году оказалась под серьезным давлением.... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:41
ЦБ РФ предлагает признавать манипулированием координацию в соцсетях и мессенджерах, создающую искусственную активность на бирже
Банк России предлагает признавать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора. Речь... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:34
Мишустин: в законопроекте об изменении процедуры банкротства сбалансированы интересы всех участников
Правительство РФ подготовило законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства, сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. "Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы. В... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:26
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки правительством российских туроператоров. В ходе заседания кабинета министров в четверг он напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами было приостановлено,... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:25
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа "Синара - Транспортные Машины" серии 001Р-01, планируемого к выпуску, на уровне ruА (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:23
Республика Саха (Якутия) установила ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35015 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" БК "Регион", который выступил организатором размещения. Сбор заявок прошел 12 мая с 9:30 до 14:00 МСК. По... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:07
Государственную компанию для экспорта леса планируется создать в России, ее модель будет разработана в течение месяца, сообщил сегодня журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Мы должны создать... читать дальше
.13 мая 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5249 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5163 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 49... читать дальше
.13 мая 2021 года 11:57
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опускаются в ходе торгов в четверг вслед за рынками акций США и Азии. Давление на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле до максимальным с сентября 2008 года 4,2% в годовом выражении с... читать дальше
.13 мая 2021 года 11:52
Россельхознадзор с начала года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 1 254 фантомных предприятия, на которых продукция производилась и хранилась только на бумаге. Как сообщает служба, в том числе было обнаружено 307... читать дальше
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