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12 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,948 руб.
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12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,948 руб. Минимальный курс евро составил 89,705 руб., максимальный - 90,2025 руб. Было заключено 6055 сделок. Объем торгов составил 29688,86 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,91 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.12 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,948 руб. Минимальный курс евро составил 89,705 руб., максимальный - 90,2025 руб. Было заключено 6055 сделок.... читать дальше
.12 мая 2021 года 19:15
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.12 мая 2021 года 19:15
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