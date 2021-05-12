Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 мая

12 мая. FINMARKET.RU -РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4364,77 (-15,35) руб./грамм; на серебро - 65,25 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2939,84 (-35,63) руб./грамм; на палладий - 6996,11 (-96,86) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58422,648 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 337,266 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,948 руб. Минимальный курс евро составил 89,705 руб., максимальный - 90,2025 руб. Было заключено 6055 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,705 руб., максимальный - 90,2025 руб. Было заключено 6055 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2528 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,92 руб., максимальный - 74,5625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,92 руб., максимальный - 74,5625 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4861 руб., максимальный - 11,5679 руб. Было заключено 236 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4861 руб., максимальный - 11,5679 руб. Было заключено 236 сделок.... читать дальше

.

Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил среду разнонаправленными изменениями. Европейские рынки акций росли с утра на статданных и корпоративной отчетности. Европейские рынки акций росли с утра на статданных и корпоративной отчетности. Азиатские фондовые индикаторы преимущественно опустились по итогам торгов на фоне... Азиатские фондовые индикаторы преимущественно опустились по итогам торгов на фоне... читать дальше

.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в период майских праздников выросли почти в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило ОАО "Российские железные дороги". "С 30 апреля по 10 мая поездами дальнего следования воспользовались... "С 30 апреля по 10 мая поездами дальнего следования воспользовались... читать дальше

.

Банкоматы и другие устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT) не будут отключены после 1 июня из-за требований по регистрации используемых в них М2М (machine to machine) SIM-карт, заявил "Интерфаксу" замглавы Минцифры Олег Пак. "Новые SIM-карты, приобретаемые... "Новые SIM-карты, приобретаемые... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, принятый депутатами законопроект исключает... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок прибавляют более 1,5% в среду, поднявшись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть... Стоимость июльских фьючерсов на нефть... читать дальше

.

Американские компании планируют рекордные объемы обратного выкупа акций благодаря успешному сезону отчетности и большей ясности в отношении перспектив мировой экономики, пишет Financial Times. По данным Goldman Sachs, которые приводит издание, в январе-апреле корпорации... По данным Goldman Sachs, которые приводит издание, в январе-апреле корпорации... читать дальше

.

Компания Highland Gold Mining (HGM) планирует инвестировать в развитие бизнеса в Забайкальском крае более 90 млрд рублей до 2026 года и создать более 5 тыс. новых рабочих мест, сообщила пресс-служба правительства региона. Речь идет обо всех активах, которые находятся... Речь идет обо всех активах, которые находятся... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1845 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9225 руб., максимальный - 74,5525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9225 руб., максимальный - 74,5525 руб. Было... читать дальше

.

Россия в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличила экспорт скота, сообщает Россельхознадзор. В частности, на мировые рынки было отправлено 8,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 2,6 раза больше, чем годом... В частности, на мировые рынки было отправлено 8,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 2,6 раза больше, чем годом... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 426 тыс. баррелей - до 484,691 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 378 тыс. баррелей и составили 236,189 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 378 тыс. баррелей и составили 236,189 млн баррелей,... читать дальше

.

"Атомэнергопром" планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода, 18 июня, говорится в сообщении компании. Данный выпуск был размещен в декабре 2015 года. Данный выпуск был размещен в декабре 2015 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей, но всего было размещено... Его номинальный объем - 10 млрд рублей, но всего было размещено... читать дальше

.

"Эксперт РА" повысило рейтинг "Светофор Групп" (MOEX: SVET) до уровня "ruBB+" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого... "Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого... читать дальше

.