.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1939,8 млрд руб.
.
12 мая 2021 года 09:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1939,8 млрд руб.
|0
12 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня выросло до 1939,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 457,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 мая 2021 года 12:55
Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг. благодаря увеличению темпов вакцинации от COVID-19 и снятию карантинных ограничений. Согласно новому прогнозу регулятора, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,3%, а в следующем - на... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:50
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу с депутатами Госдумы для решения вопроса легализации апартаментов в России. "Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, но здесь очень много нюансов. Мы обсуждали в правительстве... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:40
Ростелеком внес изменения в программу бондов, предусматривающие возможность размещения "зеленых" и социальных выпусков
ПАО "Ростелеком" внесло изменения в программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей включительно, согласно которым новые выпуски в рамках программы могут размещаться для целей "зеленого" или социального финансирования, сообщается в эмиссионных документах... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:40
Крупнейший в мире производитель алкоголя - британская Diageo Plc - возобновляет реализацию программы обратного выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. Срок действия программы был продлен на 2 года - до 30 июня 2024 года. Diageo... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:31
По итогам 1-го квартала чистая прибыль германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG подскочила на 40% - до 2,09 млрд евро по сравнению с 1,49 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в сообщении Bayer, EBITDA без учета разовых... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:20
Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из РФ за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи - на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:12
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом прогнозе понизило оценку мирового потребления нефти в 2021 году. Теперь в МЭА считают, что оно снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:06
Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:02
"Держава-платформа" установила ставку 6-го купона облигаций БО-01Р-02 на уровне 8%, БО-01Р-03 на уровне 7%
ОО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком... читать дальше
.12 мая 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,528 руб. Было заключено 64 сделки.... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:56
Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. "И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:48
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 мск вырос... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 мая составил 74,04 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,04 руб. По сравнению... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 11,67 коп. и составил 74,04... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:40
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета - на 15 сентября с 1 октября. "Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об... читать дальше
.12 мая 2021 года 11:36
Расходы компаний на возмещение ущерба экологии не должны вычитаться из налогооблагаемой базы - Мишустин
Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил сегодня глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.