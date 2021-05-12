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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле в РФ замедлилась до 0,6%
В России в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,6% после 0,7% в марте, сообщил Росстат. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция снизилась до 5,5%
 
Возможности для переезда международных компаний в САРы расширят
Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) для международных компаний. "С целью повышения привлекательности САРов, формирования...
 
На модернизацию мусорного оборудования необходимо более 1 млрд руб.
На модернизацию оборудования по переработке мусора в России до конца 2021 года могут направить около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сказано в финансово-экономическом обосновании субсидий Российского экологического оператора (РЭО),...
 
Чновникам советуют повысить зарплату
Низкая квалификация и мотивация российских чиновников вкупе с недостаточной прозрачностью формирования их зарплаты создают проблемы в работе государственных служб, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертную записку Центра перспективных управленческих...
 
12 мая 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Март 2021
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Апрель 2021
09:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании I квартал 2021
09:00 Промышленное производство в Великобритании Март 2021
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Апрель 2021
12:00 Промышленное производство в еврозоне Март 2021
15:30 Изменение потребительских цен в США Апрель 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 мая
21:00 Бюджет США Апрель 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
12 мая 2021 года 12:40
Ростелеком внес изменения в программу бондов, предусматривающие возможность размещения "зеленых" и социальных выпусков
ПАО "Ростелеком" внесло изменения в программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей включительно, согласно которым новые выпуски в рамках программы могут размещаться для целей "зеленого" или социального финансирования, сообщается в эмиссионных документах...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:40
Diageo возобновляет программу buyback объемом 4,5 млрд фунтов
Крупнейший в мире производитель алкоголя - британская Diageo Plc - возобновляет реализацию программы обратного выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании.

Срок действия программы был продлен на 2 года - до 30 июня 2024 года. Diageo...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:31
Квартальна чистая прибыль Вayer подскочила на 40%
По итогам 1-го квартала чистая прибыль германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG подскочила на 40% - до 2,09 млрд евро по сравнению с 1,49 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Как говорится в сообщении Bayer, EBITDA без учета разовых...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:20
Мишустин назвал ТЭК лидером по выводу средств за рубеж через дивиденды, роялти и проценты
Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из РФ за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи - на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:12
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 г.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом прогнозе понизило оценку мирового потребления нефти в 2021 году. Теперь в МЭА считают, что оно снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c).

Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:06
В апреле сделка ОПЕК+ исполнялась на 114%, Россией - на 91% - оценка МЭА
Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:02
"Держава-платформа" установила ставку 6-го купона облигаций БО-01Р-02 на уровне 8%, БО-01Р-03 на уровне 7%
ОО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщениях компании.

Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком...    читать дальше
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12 мая 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,505 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,528 руб. Было заключено 64 сделки....    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:56
Правительство РФ продолжит контролировать цены на бензин
Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

"И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:48
Рост рынков акций Европы поддерживают статданные и корпоративная отчетность
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в ходе торгов в среду.

Инвесторы оценивают статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 мск вырос...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 мая составил 74,04 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,04 руб. По сравнению...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:45
Доллар подешевел на 12 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 11,67 коп. и составил 74,04...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:40
Премьер предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета - на 15 сентября с 1 октября.

"Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:36
Расходы компаний на возмещение ущерба экологии не должны вычитаться из налогооблагаемой базы - Мишустин
Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил сегодня глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:34
ВТБ разместит 12 мая однодневные бонды серии КС-4-6 на 50 млрд руб. по цене 99,9878% от номинала
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-6 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9878% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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12 мая 2021 года 11:30
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8,217 тыс.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 217 случаев, умерли за сутки 355 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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