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ПАО "Ростелеком" внесло изменения в программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей включительно, согласно которым новые выпуски в рамках программы могут размещаться для целей "зеленого" или социального финансирования, сообщается в эмиссионных документах... читать дальше

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Крупнейший в мире производитель алкоголя - британская Diageo Plc - возобновляет реализацию программы обратного выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. Срок действия программы был продлен на 2 года - до 30 июня 2024 года. Diageo... Срок действия программы был продлен на 2 года - до 30 июня 2024 года. Diageo... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG подскочила на 40% - до 2,09 млрд евро по сравнению с 1,49 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в сообщении Bayer, EBITDA без учета разовых... Как говорится в сообщении Bayer, EBITDA без учета разовых... читать дальше

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Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из РФ за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи - на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом прогнозе понизило оценку мирового потребления нефти в 2021 году. Теперь в МЭА считают, что оно снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по... Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по... читать дальше

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Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий... Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий... читать дальше

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ОО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком... Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,528 руб. Было заключено 64 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,528 руб. Было заключено 64 сделки.... читать дальше

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Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. "И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это... "И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний. Инвесторы оценивают статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 мск вырос... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 мск вырос... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,04 руб. По сравнению... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 11,67 коп. и составил 74,04... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета - на 15 сентября с 1 октября. "Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об... "Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об... читать дальше

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Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил сегодня глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в... читать дальше

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2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-6 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9878% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 217 случаев, умерли за сутки 355 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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