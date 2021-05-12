12 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2021
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 мая
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2021
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12 мая 2021 года 12:40
ПАО "Ростелеком" внесло изменения в программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей включительно, согласно которым новые выпуски в рамках программы могут размещаться для целей "зеленого" или социального финансирования, сообщается в эмиссионных документах... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:40
Крупнейший в мире производитель алкоголя - британская Diageo Plc - возобновляет реализацию программы обратного выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании.
Срок действия программы был продлен на 2 года - до 30 июня 2024 года. Diageo... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:31
По итогам 1-го квартала чистая прибыль германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG подскочила на 40% - до 2,09 млрд евро по сравнению с 1,49 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.
Как говорится в сообщении Bayer, EBITDA без учета разовых... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:20
Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из РФ за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи - на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:12
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом прогнозе понизило оценку мирового потребления нефти в 2021 году. Теперь в МЭА считают, что оно снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c).
Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:06
Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:02
ОО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком... читать дальше
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12 мая 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,528 руб. Было заключено 64 сделки.... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:56
Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.
"И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:48
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в ходе торгов в среду.
Инвесторы оценивают статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 мск вырос... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,04 руб. По сравнению... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 11,67 коп. и составил 74,04... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:40
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета - на 15 сентября с 1 октября.
"Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:36
Расходы на возмещение компаниями ущерба окружающей среде не должны вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - в противном случае получится, что фактически их оплатят простые граждане, заявил сегодня глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:34
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-6 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9878% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,45% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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12 мая 2021 года 11:30
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 217 случаев, умерли за сутки 355 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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