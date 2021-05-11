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11 мая 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5287 руб.

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11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5287 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5041 руб., максимальный - 11,5829 руб. Было заключено 244 сделки. Объем торгов составил 625,76 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5256 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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