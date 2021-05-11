Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0579 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,8125 руб., максимальный - 74,41 руб. Было заключено 10638 сделок. Объем торгов составил 39432,5 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,24 руб. за доллар США.

11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0579 руб.

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ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 13 мая планирует досрочно погасить часть выпусков облигаций: серии БО-44 на 2,5 млрд рублей и серии БО-43 на 1,6 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации серии БО-43 объемом 1,6 млрд... Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации серии БО-43 объемом 1,6 млрд... читать дальше

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МФК "МигКредит" готовит выпуск облигаций серии 01 на 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. Срок обращения выпуска - 3 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58085,382 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 734,581 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0809 руб. Минимальный курс евро составил 89,81 руб., максимальный - 90,365 руб. Было заключено 5009 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,81 руб., максимальный - 90,365 руб. Было заключено 5009 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0886 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,82 руб., максимальный - 74,425 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,82 руб., максимальный - 74,425 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5287 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5041 руб., максимальный - 11,5829 руб. Было заключено 244 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5041 руб., максимальный - 11,5829 руб. Было заключено 244 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне общемировой коррекции фондовых площадок и нефти; индексы опустились к уровням почти недельной давности. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%,... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%,... читать дальше

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Совет Европейского союза согласовал во вторник пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии. "Надежная перспектива приема (в ЕС) - это важнейший фактор преобразований в регионе и новых возможностей для... "Надежная перспектива приема (в ЕС) - это важнейший фактор преобразований в регионе и новых возможностей для... читать дальше

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Цены на нефть повышаются, развернувшись вверх на фоне сохранения ОПЕК прогнозов мирового спроса на нефть в текущем году. ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным... ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным... читать дальше

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Алкогольная отрасль РФ в январе-апреле произвела 48,93 млн декалитров (дал) продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В... читать дальше

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Группа "Черкизово" в апреле 2021 года увеличила продажи куриного мяса на 6% по сравнению с показателем за апрель 2020 года, до 59,39 тыс. тонн. Средняя цена реализации курятины выросла на 20%, до 130,79 рубля за килограмм (по сравнению с мартом - сократилась на... читать дальше

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Союз экспортеров зерна считает сильно преувеличенными сообщения о существенном росте цен на пшеницу в РФ за время майских праздников. "С 1 по 10 мая закупочные цены на зерно меняли только два экспортера, так что сообщения о росте внутренних цен сильно преувеличены", -... "С 1 по 10 мая закупочные цены на зерно меняли только два экспортера, так что сообщения о росте внутренних цен сильно преувеличены", -... читать дальше

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В марте 2021 года объем промышленного производства в Италии снизился на 0,1% по сравнению с февралем, когда был зафиксирован рост на 0,11%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали повышения промпроизводства - на 0,4%. С... С... читать дальше

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Число открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн. Показатель вырос на 597 тыс. и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в опубликованном во вторник отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения... читать дальше

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Американская L Brands Inc., владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке. Данный процесс планируется завершить в августе 2021 года, сообщается в пресс-релизе... Данный процесс планируется завершить в августе 2021 года, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0579 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8125 руб., максимальный - 74,41 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,8125 руб., максимальный - 74,41 руб. Было заключено... читать дальше

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