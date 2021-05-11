ЦБ РФ установил курс евро с 12 мая в размере 90,004 руб.

11 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 90,004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,80 коп.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом, отметив сохранение политической напряженности и слабые перспективы экономического... читать дальше

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В среду, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 12 мая, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 355 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9658 руб. Минимальный курс евро составил 89,8 руб., максимальный - 90,355 руб. Была заключена 2721 сделка.... Минимальный курс евро составил 89,8 руб., максимальный - 90,355 руб. Была заключена 2721 сделка.... читать дальше

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ОПЕК сохранила оценку объема поставок нефти и жидких углеводородов на мировой рынок из стран, не входящих в картель, в 2019-м и в 2020 годах, говорится в ежемесячном отчете организации. В 2020 году этот показатель упал на 2,52 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году -... В 2020 году этот показатель упал на 2,52 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году -... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4380,12 (+40,83) руб./грамм; на серебро - 65,52 (+0,27) руб./грамм; на платину - 2975,47 (-3,99) руб./грамм; на палладий - 7092,97 (+111,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Страны ОПЕК в апреле увеличили добычу нефти на 26 тыс. баррелей в сутки - до 25,08 млн б/с, приводит организация данные вторичных источников. Так, выросла добыча нефти в Иране, находящемся под нефтяными санкциями США, - на 73 тыс. б/с, до 2,39 млн б/с. Так, выросла добыча нефти в Иране, находящемся под нефтяными санкциями США, - на 73 тыс. б/с, до 2,39 млн б/с. Кроме... Кроме... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,2 пункта (1,223%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3649,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3655,78 (-1,01%) пункта,... читать дальше

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В 1-м квартале объем производства 10 основных цветных металлов в КНР увеличился на 11,7% относительно того же периода прошлого года - до 16,05 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом общая прибыль крупных компаний... При этом общая прибыль крупных компаний... читать дальше

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ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. В 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как... В 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как... читать дальше

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В январе-марте 2021 года контейнерооборот морских портов РФ составил 1,336 млн TEU, что на 1,4% превышает показатель годом ранее, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров выросло на 4,6%, до... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров выросло на 4,6%, до... читать дальше

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По итогам января-апреля 2021 года перевозки пассажиров по железной дороге в РФ в увеличились на 9,3%, до 313,8 млн пассажиров, сообщило ОАО "Российские железные дороги". В дальнем следовании было перевезено 24,2 млн человек (на уровне прошлого года), в пригородном сообщении... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 90,004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 74,1567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,94 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума на заседании во вторник проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Ранее сообщалось, что российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином королевства Нидерландов по внесению изменений в... Ранее сообщалось, что российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином королевства Нидерландов по внесению изменений в... читать дальше

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Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2021 года выросли в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2020 года, с 1,6 млн до 6,7 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". "Рост объясняется эффектом "низкой базы" - в апреле прошлого... "Рост объясняется эффектом "низкой базы" - в апреле прошлого... читать дальше

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