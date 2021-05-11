.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 457,4 млрд руб.
.
11 мая 2021 года 10:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 457,4 млрд руб.
|0
11 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 мая по данным на начало операционного дня выросло до 457,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 210,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 мая 2021 года 15:46
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом, отметив сохранение политической напряженности и слабые перспективы экономического... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:30
В среду, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3,48 млрд руб.
В среду, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3,48 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:30
В среду, 12 мая, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 355 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9658 руб. Минимальный курс евро составил 89,8 руб., максимальный - 90,355 руб. Была заключена 2721 сделка.... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:10
ОПЕК сохранила оценку объема поставок нефти и жидких углеводородов на мировой рынок из стран, не входящих в картель, в 2019-м и в 2020 годах, говорится в ежемесячном отчете организации. В 2020 году этот показатель упал на 2,52 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году -... читать дальше
.11 мая 2021 года 15:02
ЦБ РФ с 12 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4380,12 (+40,83) руб./грамм; на серебро - 65,52 (+0,27) руб./грамм; на платину - 2975,47 (-3,99) руб./грамм; на палладий - 7092,97 (+111,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.11 мая 2021 года 14:50
Страны ОПЕК в апреле увеличили добычу нефти на 26 тыс. баррелей в сутки - до 25,08 млн б/с, приводит организация данные вторичных источников. Так, выросла добыча нефти в Иране, находящемся под нефтяными санкциями США, - на 73 тыс. б/с, до 2,39 млн б/с. Кроме... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,2 пункта (1,223%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3649,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3655,78 (-1,01%) пункта,... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:42
В 1-м квартале объем производства 10 основных цветных металлов в КНР увеличился на 11,7% относительно того же периода прошлого года - до 16,05 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом общая прибыль крупных компаний... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:34
ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. В 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:26
В январе-марте 2021 года контейнерооборот морских портов РФ составил 1,336 млн TEU, что на 1,4% превышает показатель годом ранее, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров выросло на 4,6%, до... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:18
По итогам января-апреля 2021 года перевозки пассажиров по железной дороге в РФ в увеличились на 9,3%, до 313,8 млн пассажиров, сообщило ОАО "Российские железные дороги". В дальнем следовании было перевезено 24,2 млн человек (на уровне прошлого года), в пригородном сообщении... читать дальше
.11 мая 2021 года 14:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 90,004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,80 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 мая 2021 года 14:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 74,1567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,94 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 мая 2021 года 14:04
Госдума на заседании во вторник проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Ранее сообщалось, что российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином королевства Нидерландов по внесению изменений в... читать дальше
.11 мая 2021 года 13:55
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2021 года выросли в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2020 года, с 1,6 млн до 6,7 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". "Рост объясняется эффектом "низкой базы" - в апреле прошлого... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.