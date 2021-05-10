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10 мая 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,9362 руб.
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10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9362 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 74,2375 руб. Было заключено 29183 сделки. Объем торгов составил 64904,25 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,1025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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