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10 мая 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8727 руб.

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10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8727 руб.

Минимальный курс евро составил 89,26 руб., максимальный - 90,275 руб. Было заключено 4289 сделок. Объем торгов составил 9721,53 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,1675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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