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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,1373 руб., евро - 89,506 руб.
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10 мая 2021 года 08:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,1373 руб., евро - 89,506 руб.
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10 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 89,506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,28 коп.
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