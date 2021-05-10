ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,1373 руб., евро - 89,506 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 89,506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,28 коп.

10 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,97 коп.

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Фондовые индексы США в пятницу повысились, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы, несмотря на слабые данные по рынку труда США. По итогам минувшей недели Dow Jones поднялся на 2,7% после снижения на протяжении двух предыдущих недель. S&P 500 за... По итогам минувшей недели Dow Jones поднялся на 2,7% после снижения на протяжении двух предыдущих недель. S&P 500 за... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,7467... читать дальше

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Доллар США и евро слабо дешевеют в начале торгов на "Московской бирже", рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,70-73,98 руб., по... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,70-73,98 руб., по... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 89,506 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 89,506 руб. По сравнению с...

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В первом квартале 2021 года киберпреступники украли из различных блокчейн-проектов $108,3 млн, подсчитала компания AtlasVPN. Это на 46% больше, чем годом ранее. Свои расчеты исследователи AtlasVPN провели на основании регулярной статистики по убыткам от хакерской деятельности,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил на должность члена наблюдательного совета госкорпорации "ВЭБ.РФ" вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Текст документа опубликован на портале правовой информации в субботу. Тем же распоряжением прекращены... Тем же распоряжением прекращены...

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За четыре месяца этого года в Москве построено 29 крупных коммерческих объектов - производственных, складских, торгового и административно-делового назначения, а также гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Возможность снижения доли собственных средств инвестора и увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов предполагают обновлённые условия программы "Фабрика проектного финансирования". Постановление о внесении соответствующих изменений подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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Экономическое сотрудничество России и Японии активно развивается, несмотря на пандемию коронавируса, заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки. "Даже в сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сотрудничество в экономической сфере Японии и России неуклонно... читать дальше

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Перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм и из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями в сферах дорожного хозяйства, здравоохранения и образования, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Распоряжение об этом подписал... читать дальше

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Американские корпорации в апреле объявили о выкупе собственных акций на сумму $209 млрд, что является вторым по величине показателем с момента вступления в силу налоговой реформы в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательской организации EPFR. В июне... В июне... читать дальше

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Лидеры стран Евросоюза на социальном саммите в Порту согласились стремиться к тому, чтобы к 2030 году у почти 80% граждан ЕС в возрасте от 20 до 64 лет была работа. Это является одной из трех основных целей на период до 2030 года, определённых Еврокомиссией (ЕК) в плане действий... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 156 млн 900 тыс. 851, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 269... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8,3 тыс. случаев, умерли 370 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 329 в... читать дальше

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Заполняемость отелей сети InterContinental Hotels Group (IHG) в январе-марте 2021 года в среднем составила 40%, однако показатель повысился к концу квартала. "В марте наблюдался значительный подъем спроса, особенно в США и Китае, что продолжилось и в апреле", - отметил глава IHG... читать дальше

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Президент США Джо Байден в пятницу выразил уверенность, что у него получится провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года. "Я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о возможности переговоров с Путиным в... читать дальше

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