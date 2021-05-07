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07 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,5565 руб.
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7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5565 руб. Минимальный курс евро составил 89,34 руб., максимальный - 89,81 руб. Было заключено 5169 сделок. Объем торгов составил 23181,51 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4825 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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