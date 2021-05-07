Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0558 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,6825 руб., максимальный - 74,34 руб. Было заключено 12149 сделок. Объем торгов составил 40614,65 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7675 руб. за доллар США.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0558 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58639,264 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 506,297 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4912 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,5242 руб. Было заключено 286 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,5242 руб. Было заключено 286 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5565 руб. Минимальный курс евро составил 89,34 руб., максимальный - 89,81 руб. Было заключено 5169 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,34 руб., максимальный - 89,81 руб. Было заключено 5169 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0425 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0025 руб., максимальный - 74,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,0025 руб., максимальный - 74,55 руб. Было... читать дальше

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Цена меди в пятницу выросла до рекордного максимума и завершает в плюсе пятую неделю подряд. Июльские фьючерсы на медь на Comex по данным на 18:50 мск торгуются на уровне $4,7465 за фунт, что на 3,1% выше их стоимости на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов в... Июльские фьючерсы на медь на Comex по данным на 18:50 мск торгуются на уровне $4,7465 за фунт, что на 3,1% выше их стоимости на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне роста фондовых площадок и дорожающей нефти. В пятницу в Азии большинство рынков акций выросло, за исключением Китая. Китай в апреле увеличил импорт на максимальные за 10 лет 43,1% в годовом выражении ($221,07 млрд), объем... В пятницу в Азии большинство рынков акций выросло, за исключением Китая. Китай в апреле увеличил импорт на максимальные за 10 лет 43,1% в годовом выражении ($221,07 млрд), объем... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросли на 0,1% следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе с 19 по 25 апреля цены на бензин были стабильны. С начала года цены на бензин повысились на... С начала года цены на бензин повысились на... читать дальше

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Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не удовлетворила просьбу китайских операторов связи China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd., обратившихся к ней ранее в этом году с призывом пересмотреть решение о делистинге их акций, пишет The Wall Street... читать дальше

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Цены на золото в пятницу поднялись до максимальной отметки с февраля после публикации данных по рынку труда США, которые не оправдали ожиданий. При этом недельный рост цен на драгметалл может стать максимальным с ноября - около 4%, отмечает Trading Economics. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Сбербанк России разместил 25,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-430R номинальным объемом 3 млрд рублей на 766,098 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 7 лет. Срок обращения выпуска - 7 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка -... По выпуску предусмотрен один купон, ставка -... читать дальше

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Политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) в период пандемии коронавируса помогла ослабить неравенство в обществе, считает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Масштабная программа выкупа активов, программы долгосрочного кредитования и сохранение рекордно низких процентных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0558 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6825 руб., максимальный - 74,34 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,6825 руб., максимальный - 74,34 руб. Было... читать дальше

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Ппрезидент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости". "Для всех тех людей, которые говорили, что... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль в размере $305 млн против убытка в $152 млн за аналогичный период 2020 года, следует из отчета компании. Выручка составила $3,7 млрд, оставшись практически на уровне 2020... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.05 по 16.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Курс доллара снижается относительно основных мировых валют в пятницу после публикации разочаровывающих данных о состоянии рынка труда США в апреле. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.... Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.... читать дальше

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