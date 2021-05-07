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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 89,506 руб.
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07 мая 2021 года 12:38

ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 89,506 руб.

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7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 89,506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,28 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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07 мая 2021 года 14:45
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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,92 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3676,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3684,38 (+0,71%) пункта,...    читать дальше
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Это максимальное падение показателя почти за восемь лет - с первого квартала 2013 года. Оно...    читать дальше
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Генслер в...    читать дальше
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07 мая 2021 года 13:34
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В...    читать дальше
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07 мая 2021 года 13:25
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В частности, поставки растительного масла в РФ в...    читать дальше
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07 мая 2021 года 13:15
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Минимальное значение за месяц (с 7 апреля по 7 мая) - 75,14 руб. за доллар, максимальное значение - 78,3384 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,20 руб.

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07 мая 2021 года 13:04
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Импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2021 года Россия импортировала товаров из дальнего зарубежья на $78 млрд 380,2 млн (рост в годовом сравнении - 25,0%), сообщила в пятницу ФТС.

Значительный рост...    читать дальше
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07 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,38/75,14 руб.
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07 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 7 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,47/75,21 руб.
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07 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,66/90,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,66/90,59 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 10...
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07 мая 2021 года 12:56
Россия сократила производство золота в 1-м квартале на 5%
Производство золота в России в 1-м квартале 2021 года снизилось на 4,6% и составило 58,02 тонны по сравнению с 60,82 тонны в январе-марте 2020 года, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

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07 мая 2021 года 12:49
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Золотовалютные резервы Южной Кореи в апреле 2021 года выросли до рекордных $452,3 млрд, свидетельствуют данные Банка Кореи.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале - $447,6 млрд, отмечает Business Korea.

В апреле Центробанк страны увеличил доходы от...    читать дальше
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