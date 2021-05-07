Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 210,5 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 мая по данным на начало операционного дня выросло до 210,5 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,92 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3676,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3684,38 (+0,71%) пункта,... читать дальше

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Нефтяные цены умеренно повышаются сегодня и могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск составляла $68,15 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск составляла $68,15 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие... читать дальше

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В четвертом квартале 2020 года реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились на 1,4% относительно предыдущих трех месяцев. Это максимальное падение показателя почти за восемь лет - с первого квартала 2013 года. Оно... Это максимальное падение показателя почти за восемь лет - с первого квартала 2013 года. Оно... читать дальше

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Конгрессу США необходимо разработать законодательство, регулирующее криптобиржи в США, поскольку действующие законы не относят их к непосредственной компетенции ни одного регулятора, считает глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер. Генслер в... Генслер в... читать дальше

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В марте 2021 года объем розничных продаж в Италии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 6,6%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. Аналитики прогнозировали снижение продаж на 0,6%. В... В... читать дальше

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Россия в апреле 2021 года увеличила импорт продовольственных товаров и сырья из стран дальнего зарубежья на 15% по сравнению с показателем за апрель 2020 года, до $2,254 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба. В частности, поставки растительного масла в РФ в... В частности, поставки растительного масла в РФ в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,76 пункта (0,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3679,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3684,38 (+0,71%) пункта,... читать дальше

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Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до 7 кубических метров в час, говорится в комментарии "Газпром межрегионгаза" (МРГ). Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному... Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 7 апреля по 7 мая) - 75,14 руб. за доллар, максимальное значение - 78,3384 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,20 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2021 года Россия импортировала товаров из дальнего зарубежья на $78 млрд 380,2 млн (рост в годовом сравнении - 25,0%), сообщила в пятницу ФТС. Значительный рост... Значительный рост... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,66/90,59 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 10...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,38/75,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,47/75,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 52 коп., средний...

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Производство золота в России в 1-м квартале 2021 года снизилось на 4,6% и составило 58,02 тонны по сравнению с 60,82 тонны в январе-марте 2020 года, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. В том числе производство... В том числе производство...

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Золотовалютные резервы Южной Кореи в апреле 2021 года выросли до рекордных $452,3 млрд, свидетельствуют данные Банка Кореи. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале - $447,6 млрд, отмечает Business Korea. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале - $447,6 млрд, отмечает Business Korea. В апреле Центробанк страны увеличил доходы от... В апреле Центробанк страны увеличил доходы от... читать дальше

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Правительство РФ приняло меры поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для компаний, экспортирующих лекарства и медицинские изделия. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства.... читать дальше

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