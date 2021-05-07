ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодняя в размере 74,577 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 74,577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,47 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 89,6788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,54 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 74,577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,47 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58132,967 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 353,169 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5296 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,25 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,25 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5222 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4866 руб., максимальный - 11,5634 руб. Была заключена 301 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,4866 руб., максимальный - 11,5634 руб. Была заключена 301 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 507 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7625 руб. Минимальный курс евро составил 89,5175 руб., максимальный - 90,4725 руб. Было заключено 4053... Минимальный курс евро составил 89,5175 руб., максимальный - 90,4725 руб. Было заключено 4053... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 27 апреля по 4 мая 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,1%, с начала года -... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,1%, с начала года -... читать дальше

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Сбербанк России разместил 96,52% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 930,313 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 5 лет. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на 0,4-0,97% на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на... В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на... читать дальше

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Результаты апрельских аукционов "АЛРОСА" по алмазам специальных размеров свидетельствуют, что на рынке сохраняется устойчивая потребность в высококачественном ювелирном сырье, заявил заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев, слова которого приводится в... читать дальше

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К эксперименту по маркировке пива за месяц присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые охватывают 17% рынка, сообщил ЦРПТ - оператор системы маркировки в России. Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, завершится... Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, завершится... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск составляет $68,36 за баррель, что на $0,6... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск составляет $68,36 за баррель, что на $0,6... читать дальше

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Правительство РФ утвердило перенос обязательной локализации систем бронирования авиабилетов с октября 2021 на октябрь 2022 г. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Проект... Проект... читать дальше

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Золото дорожает в четверг на фоне снижения доходностей US Treasuries, а также ослабления доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на золото по данным на 17:50 мск составляла $1813 за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе... Стоимость июньских фьючерсов на золото по данным на 17:50 мск составляла $1813 за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5649 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,32 руб., максимальный - 74,89 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,32 руб., максимальный - 74,89 руб. Было... читать дальше

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