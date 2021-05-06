.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5296 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Утвержден перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
Мишустин утвердил перечень поручений по реализации апрельского послания президента РФ Федеральному Собранию. В списке 58 пунктов
 
Активность в сфере услуг РФ продолжает расширяться, но более медленными темпами - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2021 года незначительно снизился - до 55,2 пункта с 55,8 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Апрельские показатели указали на дальнейшее сильное расширение деловой активности в сфере...
 
Как собираются ликвидировать министерства и ведомства
Белый дом намерен унифицировать правила перераспределения полномочий, бюджетных ассигнований и численности госаппарата между ведомствами при изменениях в структуре правительства. Минфин опубликовал проект постановления правительства, вводящий единые...
 
Банки будут реже одобрять ипотечные кредиты
До конца 2021 года банки могут начать примерно на 10% реже одобрять достаточные для покупки желаемой квартиры ипотечные кредиты, сказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна...
 
06 мая 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5296 руб.

 0  
6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5296 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,25 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено 35610 сделок. Объем торгов составил 150301,64 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,34 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 мая 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 мая выросла на 0,61% и составила 58132,967 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58132,967 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 353,169 млрд руб., или на...
.
06 мая 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5296 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5296 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,25 руб., максимальный - 74,9 руб. Было заключено...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5222 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5222 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4866 руб., максимальный - 11,5634 руб. Была заключена 301 сделка....    читать дальше
.
06 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7625 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 507 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7625 руб.

Минимальный курс евро составил 89,5175 руб., максимальный - 90,4725 руб. Было заключено 4053...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 19:00
Инфляция за период с 27 апреля по 4 мая составила 0,2% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 27 апреля по 4 мая 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%.

С начала мая потребительские цены увеличились на 0,1%, с начала года -...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 19:00
Сбербанк разместил 96,52% выпуска инвестиционных облигаций на 1,9 млрд рублей
Сбербанк России разместил 96,52% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 930,313 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Срок обращения выпуска - 5 лет.

По выпуску предусмотрен один...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:54
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС прибавил почти процент
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на 0,4-0,97% на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:45
В "АЛРОСА" отмечают сохранение высокого спроса на рынке на высококачественные алмазы
Результаты апрельских аукционов "АЛРОСА" по алмазам специальных размеров свидетельствуют, что на рынке сохраняется устойчивая потребность в высококачественном ювелирном сырье, заявил заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев, слова которого приводится в...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:34
Эксперимент по маркировке пива за месяц охватил 17% рынка - ЦРПТ
К эксперименту по маркировке пива за месяц присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые охватывают 17% рынка, сообщил ЦРПТ - оператор системы маркировки в России.

Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, завершится...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:25
Цены на нефть усилили снижение
Цены на нефть усилили снижение в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск составляет $68,36 за баррель, что на $0,6...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:18
Утвержден перенос локализации систем бронирования авиабилетов на 2022 г.
Правительство РФ утвердило перенос обязательной локализации систем бронирования авиабилетов с октября 2021 на октябрь 2022 г.

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Проект...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:09
Цена золота поднялась выше $1800 за унцию
Золото дорожает в четверг на фоне снижения доходностей US Treasuries, а также ослабления доллара США.

Стоимость июньских фьючерсов на золото по данным на 17:50 мск составляла $1813 за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,5649 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5649 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,32 руб., максимальный - 74,89 руб. Было...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 17:58
В планах "Россети Московский регион" увеличить чистую прибыль в 2021 г. до 6,6 млрд руб.
Менеджмент ПАО "Россети Московский регион" (ранее "МОЭСК") рассчитывает на получение компанией чистой прибыли по итогам 2021 года на уровне 6,6 млрд руб., сообщил гендиректор компании Петр Синютин в своем обращении в проекте годового отчета за 2020 г.

"Несмотря на...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 17:26
Квартальная выручка Norwegian Cruise упала почти на 100%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. в первом квартале 2021 года сократил чистый убыток, однако зафиксировал падение выручки на 99,8%, при этом результаты оказались хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе круизного оператора, чистый убыток в январе-марте...    читать дальше
.
06 мая 2021 года 17:19
Стройкомпания "Литана" завершила размещение дебютных облигаций на 300 млн рублей
ООО "Литана" (Калининград) завершила размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.