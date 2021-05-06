ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 74,577 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 74,577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,47 коп.

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Банк Англии по итогам майского заседания оставил ключевую ставку на уровне 0,1% и не стал менять объема программы выкупа активов, оставив его на уровне 895 млрд фунтов.. Банку Англии в этом году остается выкупить облигации объемом 110 млрд фунтов... Банку Англии в этом году остается выкупить облигации объемом 110 млрд фунтов... читать дальше

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Чистая прибыль германского производителя автокомпонентов Continental AG в январе-марте 2021 г. составила 447,6 млн евро по сравнению с 292,3 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Таким образом, показатель чистой прибыли за 1-й квартал текущего года вырос... читать дальше

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Продажи германской компании Henkel AG в первом квартале 2021 года увеличились на 0,8% - до 4,968 млрд евро, по сравнению с 4,927 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. При этом в органическом выражении (без учета изменения валютных... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,16 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3649,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3660,85... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 29 апреля по 6 мая) - 73,9928 руб. за доллар, минимальное значение - 73,5655 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,43 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за месяц (с 6 апреля по 6 мая) - 75,3517 руб. за доллар, максимальное значение - 78,3384 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,45 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,05/90,54 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,99/75,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,26/75,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 7 коп., средний...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 74,577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 89,6788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ и Минэкономразвития вышли из состава учредителей АНО "Агентство инвестиционного развития", следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Согласиться с предложением Минэкономразвития о выходе... "Согласиться с предложением Минэкономразвития о выходе... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% - до 4,04 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 9,2% - до 6,9 млрд руб., сообщила "Юнипро". EBITDA сократилась на 9,2% - до 6,9 млрд руб., сообщила "Юнипро". Снижение... Снижение... читать дальше

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В Москве за последние несколько лет стало в 2,5 раза больше предприятий общественного питания, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. "Сегодня в столице более 15 тысяч предприятий общественного питания. За последние годы их количество выросло в 2,5 раза: для сравнения, в... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в марте 2021 года выросли на 2,7% относительно предыдущего месяца, когда их повышение составляло 4,2%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Относительно марта 2020 года продажи подскочили на 12%.... читать дальше

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Минфин РФ с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 6,5 млрд рублей. Таким образом, дневной объем в мае практически вернется к мартовскому (6,7 млрд... Таким образом, дневной объем в мае практически вернется к мартовскому (6,7 млрд... читать дальше

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