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05 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7081 руб.
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5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7081 руб. Минимальный курс евро составил 89,4275 руб., максимальный - 89,9675 руб. Было заключено 4576 сделок. Объем торгов составил 21457,29 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,7175 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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