Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,7817 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,515 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено 7713 сделок. Объем торгов составил 29184,47 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7975 руб. за доллар США.

5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7817 руб.

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Сбербанк России разместил 14,94% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-427R номинальным объемом 1 млрд рублей на 149,352 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3 года. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57779,799 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 674,686 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4992 руб., максимальный - 11,5525 руб. Было заключено 246... Минимальный курс юаня составил 11,4992 руб., максимальный - 11,5525 руб. Было заключено 246... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7081 руб. Минимальный курс евро составил 89,4275 руб., максимальный - 89,9675 руб. Было заключено 4576... Минимальный курс евро составил 89,4275 руб., максимальный - 89,9675 руб. Было заключено 4576... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7869 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5825 руб., максимальный - 74,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,5825 руб., максимальный - 74,9975 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений в Европе и США, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 в Индии. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум.... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно евро и дешевеет к иене на торгах в среду. Спрос на доллар, как один из наиболее надежных активов, остается высоким на фоне сохранения высокой заболеваемости COVID-19 в ряде стран, включая Индию, пишет Trading... Спрос на доллар, как один из наиболее надежных активов, остается высоким на фоне сохранения высокой заболеваемости COVID-19 в ряде стран, включая Индию, пишет Trading... читать дальше

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Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата, в том числе предусматриваются штрафы и тюремные сроки за нанесение вреда экологии и вводится запрет на авиарейсы на короткие расстояния. Законопроект предполагает введение в Уголовный... Законопроект предполагает введение в Уголовный... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в среду, находясь вблизи двухмесячных максимумов, после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в апреле 2021 года подскочил в 20 раз относительно апреля прошлого года и составил рекордные 24,81 млрд рублей, следует из материалов биржи. Относительно марта текущего года оборот вырос на 3%. Объем... Объем... читать дальше

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Экспобанк приобрел по оферте 216 тыс.811 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 10,8% выпуска. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 10,8% выпуска. Банк... Банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7817 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,515 руб., максимальный - 74,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,515 руб., максимальный - 74,99 руб. Было... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2021 года вырос на 12% и составил 95,7 трлн рублей по сравнению с 85,5 трлн рублей в апреле прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7990 тыс. баррелей - до 485,117 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 737 тыс. баррелей и составили 235,811 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 737 тыс. баррелей и составили 235,811 млн баррелей,... читать дальше

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Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний. "Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов,... "Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов,... читать дальше

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