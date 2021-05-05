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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2123,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2075,7 млрд руб.
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05 мая 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2123,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2075,7 млрд руб.
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5 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 2123,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1986 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2267 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2087,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 мая составили 2075,7 млрд руб. против 2025,10328 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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