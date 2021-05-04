Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,2018 руб.

Минимальный курс евро составил 89,83 руб., максимальный - 90,63 руб. Было заключено 5399 сделок. Объем торгов составил 26516,07 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,1675 руб. за евро.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2018 руб.

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Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают пересмотренные данные PMI за апрель и финансовые отчеты европейских компаний. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в апреле увеличился до 53,8 пункта с 53,2... Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в апреле увеличился до 53,8 пункта с 53,2... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,8617 руб. По... читать дальше

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Премьер России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию, говорится в сообщении на сайте правительства. В списке 58 пунктов, касаются... В списке 58 пунктов, касаются... читать дальше

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мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-2 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9876% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,53% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,53% годовых. Дисконтные облигации... Дисконтные облигации... читать дальше

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В январе-апреле 2021 года средняя цена нефти марки Urals сложилась в размере $60,47 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период прошлого года она составила $41,04 за баррель. Таким образом, цена выросла на $19,43 за баррель, или на... За аналогичный период прошлого года она составила $41,04 за баррель. Таким образом, цена выросла на $19,43 за баррель, или на...

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 тыс. 975 случаев, умерли за сутки 360 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 7 тыс. 975 в 83... читать дальше

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Более 3,5 млн кв. метров различной недвижимости, из которых свыше 1,6 млн "квадратов" - жильё, ввели в Москве в январе-апреле 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Россия с начала 2021 года увеличила производство овощей и зеленых культур в зимних теплицах на 40,5%, до 423 тыс. тонн с 301 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года, сообщил Минсельхоз. В частности, урожай тепличных огурцов вырос на 28,2%, до 271, тыс. тонн, томатов -... В частности, урожай тепличных огурцов вырос на 28,2%, до 271, тыс. тонн, томатов -... читать дальше

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Национальный банк Казахстана планирует реализовать пилотный проект по розничной цифровой валюте, говорится в сообщении регулятора. "Цифровой тенге - это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк. Цифровой тенге не призван... "Цифровой тенге - это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк. Цифровой тенге не призван... читать дальше

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ЦБ РФ 30 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей. Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей. Ежедневный... Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше

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В январе-марте 2021 г. физические объемы импорта легковых автомобилей в РФ подскочили на 47,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г. - до 76,9 тыс. шт., свидетельствуют предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В стоимостном исчислении импорт легковых машин... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -38,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,25 пункта (0,902%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3609,46 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,54 пункта (0,968%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,54 пункта (0,968%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву. Ранее ее слова о возможном повышении процентных ставок привели... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-28 кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". По причине отсутствия... "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". По причине отсутствия... читать дальше

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Торги в среду фондовый рынок РФ начал на подъеме вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) на сигналах роста спроса. Европейские фондовые индексы заметно опустились по итогам вчерашних торгов на фоне распродажи акций технологических... Европейские фондовые индексы заметно опустились по итогам вчерашних торгов на фоне распродажи акций технологических... читать дальше

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