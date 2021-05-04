ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 мая в размере 75,2567 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 75,2567 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,16 коп.

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Для госкомпаний и естественных монополий может быть введен механизм гарантированного заказа у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это следует из поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам форума-выставки "Госзаказ", опубликованном на сайте "Цифровые... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,123 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,69 руб., максимальный - 75,355 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,69 руб., максимальный - 75,355 руб. Было... читать дальше

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За январь-март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $1,5 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия. "Экспорт молока и молокопродуктов... "Экспорт молока и молокопродуктов... читать дальше

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Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна, обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко охарактеризовал как напряженную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России и подчеркнул, что смягчение ограничительных мер возможно лишь с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. "Ситуация с заболеваемостью... "Ситуация с заболеваемостью... читать дальше

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Во вторник американский рынок акций снижается в ходе торгов, при этом наибольшее давление испытывают акции технологических компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 222,79 пункта (0,65%) и составил 33890,44 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 222,79 пункта (0,65%) и составил 33890,44 пункта. Standard & Poor's... Standard & Poor's... читать дальше

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Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей, до 0,9 - 1,5 трлн рублей, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Ожидается, что Федеральное казначейство в большей степени сможет снизить... Ожидается, что Федеральное казначейство в большей степени сможет снизить... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги "РЕСО-Лизинга", находившиеся на уровнях "BB+" и "B", по просьбе компании. На момент отзыва рейтингов их прогноз был "развивающимся", говорится в сообщении... На момент отзыва рейтингов их прогноз был "развивающимся", говорится в сообщении... читать дальше

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Дефицит на рынке нефти, вероятно, сохранится вплоть до 1-го квартала 2022 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России. ЦБ ранее повысил прогноз по ценам на нефть на 2021 год до $60 за баррель с $50, на 2022 год - до $55 с $50, ожидания на... ЦБ ранее повысил прогноз по ценам на нефть на 2021 год до $60 за баррель с $50, на 2022 год - до $55 с $50, ожидания на... читать дальше

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мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1 на 10 млрд 955,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Заимствования правительства США во втором полугодии текущего финансового года составят порядка $1,3 трлн, сообщило министерство финансов страны. Таким образом, за весь фингод, который завершится 30 сентября 2021 года, объем заимствований достигнет $2,3... Таким образом, за весь фингод, который завершится 30 сентября 2021 года, объем заимствований достигнет $2,3... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, решение об отзыве рейтинга без подтверждения... Как говорится в сообщении агентства, решение об отзыве рейтинга без подтверждения... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,74 пункта (1,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3594,52 (+1,47%) пункта,... читать дальше

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В марте дефицит внешнеторгового баланса США увеличился до рекордных $74,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $70,5 млрд, свидетельствуют данные Минторга страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. американская нефтяная компания ConocoPhillips на фоне подъема цен на нефть вернулась на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в размере $982 млн, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,74 млрд, или $1,6 на акцию, за аналогичный... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,37/75,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...

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