Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2267 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2025,1 млрд руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 мая составили по Российской Федерации 2267 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2087,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2319,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2162,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 мая составили 2025,1 млрд руб. против 1983,4632 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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