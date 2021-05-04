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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию
Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
В 1-м квартале деловая активность в экономике РФ продолжила восстанавливаться - ЦБ
Выпуск базовых видов экономической деятельности в РФ в 1-м квартале 2021 г. вернулся к уровню 4-го квартала 2019 г., а в ряде отраслей уже превысил его, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. "Деловая активность в...
 
Расширение объемов производства замедлилось на фоне падения новых заказов - IHS Markit
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2021 года опустился до 50,4 пункта с 51,1 пункта в марте, указав на минимальное улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за текущий четырехмесячный период расширения, согласно...
 
Россияне отказываются от одобренной ипотеки
В конце апреля онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka сообщил о новой тенденции на рынке ипотеки. По данным аналитиков, около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы...
 
04 мая 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Март 2021
15:30 Внешнеторговый баланс США Март 2021
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Март 2021
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Март 2021
17:00 Объем промышленных заказов в США Март 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
04 мая 2021 года 18:13
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК
Для госкомпаний и естественных монополий может быть введен механизм гарантированного заказа у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это следует из поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам форума-выставки "Госзаказ", опубликованном на сайте "Цифровые...    читать дальше
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04 мая 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,123 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,123 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,69 руб., максимальный - 75,355 руб. Было...    читать дальше
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04 мая 2021 года 17:46
Квартальный рост экспорта белорусских продуктов питания вырос на 5,3%
За январь-март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $1,5 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Экспорт молока и молокопродуктов...    читать дальше
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04 мая 2021 года 17:35
Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна, обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой...    читать дальше
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04 мая 2021 года 17:18
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной - глава Минздрава
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко охарактеризовал как напряженную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России и подчеркнул, что смягчение ограничительных мер возможно лишь с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Ситуация с заболеваемостью...    читать дальше
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04 мая 2021 года 17:09
Фондовый рынок США выбрал красную зону
Во вторник американский рынок акций снижается в ходе торгов, при этом наибольшее давление испытывают акции технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 222,79 пункта (0,65%) и составил 33890,44 пункта.

Standard & Poor's...    читать дальше
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04 мая 2021 года 17:04
ЦБ РФ на 0,1 трлн руб. повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец этого года
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей, до 0,9 - 1,5 трлн рублей, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Ожидается, что Федеральное казначейство в большей степени сможет снизить...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:56
S&P отозвало рейтинги "РЕСО-Лизинга"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги "РЕСО-Лизинга", находившиеся на уровнях "BB+" и "B", по просьбе компании.

На момент отзыва рейтингов их прогноз был "развивающимся", говорится в сообщении...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:47
ЦБ РФ прогнозирует сохранение дефицита на рынке нефти вплоть до 1-го квартала 2022 года
Дефицит на рынке нефти, вероятно, сохранится вплоть до 1-го квартала 2022 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

ЦБ ранее повысил прогноз по ценам на нефть на 2021 год до $60 за баррель с $50, на 2022 год - до $55 с $50, ожидания на...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:41
ВТБ разместил 21,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1 на 11 млрд рублей
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1 на 10 млрд 955,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:38
Заимствования США во 2-м финполугодии составят $1,3 трлн - Минфин
Заимствования правительства США во втором полугодии текущего финансового года составят порядка $1,3 трлн, сообщило министерство финансов страны.

Таким образом, за весь фингод, который завершится 30 сентября 2021 года, объем заимствований достигнет $2,3...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:30
"Эксперт РА": рейтинг "Роскосмосбанка" отозван без подтверждения
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со "стабильным" прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, решение об отзыве рейтинга без подтверждения...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 4 мая растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,74 пункта (1,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3594,52 (+1,47%) пункта,...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:13
В марте внешнеторговый дефицит США достиг рекордных $74,4 млрд
В марте дефицит внешнеторгового баланса США увеличился до рекордных $74,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $70,5 млрд, свидетельствуют данные Минторга страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:04
В 1-м квартале чистая прибыль ConocoPhillips составила $982 млн по сравнению с чистым убытком в $1,74 млрд годом ранее
В 1-м квартале т.г. американская нефтяная компания ConocoPhillips на фоне подъема цен на нефть вернулась на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в размере $982 млн, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,74 млрд, или $1,6 на акцию, за аналогичный...    читать дальше
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04 мая 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 74,37/75,71 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,37/75,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...
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