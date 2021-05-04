04 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Март 2021
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Март 2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Март 2021
Это автоматическое сообщение.
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04 мая 2021 года 18:13
Для госкомпаний и естественных монополий может быть введен механизм гарантированного заказа у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это следует из поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам форума-выставки "Госзаказ", опубликованном на сайте "Цифровые... читать дальше
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04 мая 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,123 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,69 руб., максимальный - 75,355 руб. Было... читать дальше
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04 мая 2021 года 17:46
За январь-март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $1,5 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Экспорт молока и молокопродуктов... читать дальше
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04 мая 2021 года 17:35
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна, обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше
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04 мая 2021 года 17:18
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко охарактеризовал как напряженную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России и подчеркнул, что смягчение ограничительных мер возможно лишь с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
"Ситуация с заболеваемостью... читать дальше
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04 мая 2021 года 17:09
Во вторник американский рынок акций снижается в ходе торгов, при этом наибольшее давление испытывают акции технологических компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 222,79 пункта (0,65%) и составил 33890,44 пункта.
Standard & Poor's... читать дальше
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04 мая 2021 года 17:04
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей, до 0,9 - 1,5 трлн рублей, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Ожидается, что Федеральное казначейство в большей степени сможет снизить... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:56
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги "РЕСО-Лизинга", находившиеся на уровнях "BB+" и "B", по просьбе компании.
На момент отзыва рейтингов их прогноз был "развивающимся", говорится в сообщении... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:47
Дефицит на рынке нефти, вероятно, сохранится вплоть до 1-го квартала 2022 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.
ЦБ ранее повысил прогноз по ценам на нефть на 2021 год до $60 за баррель с $50, на 2022 год - до $55 с $50, ожидания на... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:41
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1 на 10 млрд 955,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:38
Заимствования правительства США во втором полугодии текущего финансового года составят порядка $1,3 трлн, сообщило министерство финансов страны.
Таким образом, за весь фингод, который завершится 30 сентября 2021 года, объем заимствований достигнет $2,3... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со "стабильным" прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства, решение об отзыве рейтинга без подтверждения... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,74 пункта (1,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3594,52 (+1,47%) пункта,... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:13
В марте дефицит внешнеторгового баланса США увеличился до рекордных $74,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $70,5 млрд, свидетельствуют данные Минторга страны.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:04
В 1-м квартале т.г. американская нефтяная компания ConocoPhillips на фоне подъема цен на нефть вернулась на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в размере $982 млн, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,74 млрд, или $1,6 на акцию, за аналогичный... читать дальше
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04 мая 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,37/75,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...
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