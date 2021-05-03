ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 74,8451 руб., евро - 90,585 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 90,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,37 коп.

3 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 74,8451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,28 коп.

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Доля вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла в Москве продолжила рост: по итогам первого квартала показатель увеличился на 0,4 процентного пункта, до 14%. Такие данные приводят в JLL. В Санкт-Петербурге незначительный рост вакантности пока также сохраняется: за первый... читать дальше

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В марте розничные продажи в Германии выросли на 7,7% относительно февраля, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны Destatis. В феврале показатель увеличился на 2,7%. Рост продаж фиксируется второй месяц подряд. По сравнению с мартом прошлого... По сравнению с мартом прошлого...

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Правительство РФ по поручению президента утвердил паспорт второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Реализация... Реализация... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в части обеспечения экологичными источниками энергии, сообщается на сайте Кремля. В частности, высшим должностным лицам субъектов РФ в целях обеспечения... В частности, высшим должностным лицам субъектов РФ в целях обеспечения... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание системы высокоточного мониторинга и утилизации парниковых газов, говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию. "Обеспечить реализацию важнейших инновационных... читать дальше

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Правительству РФ поручено разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми "в целях сведения к минимуму риска бедности" таких семей, говорится в тексте поручений, утвержденных президентом РФ по реализации Послания Федеральному Собранию. Текст... читать дальше

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На развитие социальной и транспортной инфраструктуры в Карелии будет выделено более 650 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Финансирование направят на создание нового... "Финансирование направят на создание нового... читать дальше

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Добыча природного газа "Газпрома" в 2021 году уверенно отыгрывает большую часть падения 2020 года, однако немного отстает от уровней докризисного 2019 года (в среднем на полпроцента за 4 месяца). При этом, если сделать поправку на добычу запущенного в конце 2019 года... читать дальше

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С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 152 млн 871 тыс. 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19... читать дальше

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Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составил почти 8,5 тыс. случаев, умерли за сутки 336 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета свыше 11 млрд рублей на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения, сообщает сайт правительства в воскресенье."Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения... читать дальше

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Запасы газа в подземных хранилищах Европы за апрель 2021 года не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%. При том, что в прошлом году... При том, что в прошлом году... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2021 года снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 167,94 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,26 млн баррелей.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 74,8451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 90,585 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 90,585 руб. По сравнению с предыдущим...

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Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" планируется завершить через два года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В настоящее время продолжаются работы... "В настоящее время продолжаются работы... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин внес изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает сайт президента в субботу. "Федеральным законом в целях противодействия незаконному... читать дальше

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