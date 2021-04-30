Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9643 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,4525 руб., максимальный - 75,21 руб. Было заключено 46955 сделок. Объем торгов составил 211633,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,185 руб. за доллар США.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9643 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56559,671 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 586,706 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9643 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4525 руб., максимальный - 75,21 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4525 руб., максимальный - 75,21 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6054 руб. Минимальный курс евро составил 90,23 руб., максимальный - 90,845 руб. Было заключено 4643 сделки.... Минимальный курс евро составил 90,23 руб., максимальный - 90,845 руб. Было заключено 4643 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5917 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5001 руб., максимальный - 11,629 руб. Было заключено 546 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5001 руб., максимальный - 11,629 руб. Было заключено 546 сделок.... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-02 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-16419-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-16419-A-001P. Облигации будут размещены в рамках программы... Облигации будут размещены в рамках программы... читать дальше

.

Российский рынок акций, открывшийся незначительными и разнонаправленными изменениями индексов, завершил пятницу в существенном минусе. По итогам месяца индикаторы подросли. Европейские рынки акций, демонстрировавшие в начале торгов позитивный настрой, днем частично... Европейские рынки акций, демонстрировавшие в начале торгов позитивный настрой, днем частично... читать дальше

.

По итогам прошлого года чистый убыток Sollers по МСФО, относимый на собственников группы, составил 2,125 млрд руб. против прибыли в 128 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Прибыль, относимая на неконтролирующую долю, упала на 68,9% - до 380 млн... Прибыль, относимая на неконтролирующую долю, упала на 68,9% - до 380 млн... читать дальше

.

В пятницу цена палладия в ходе торгов превысила отметку $3000 за унцию, достигнув рекордного уровня. Драгметалл подорожал более чем на 30% по сравнению с трехмесячным минимумом на уровне $2226 за унцию, зафиксированным в конце января, отмечает Trading Economics.... Драгметалл подорожал более чем на 30% по сравнению с трехмесячным минимумом на уровне $2226 за унцию, зафиксированным в конце января, отмечает Trading Economics.... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. снизилась на 5% и составила $681 млн по сравнению с $715 млн за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в... читать дальше

.

Организаторы размещения высокодоходных облигаций (ВДО) работают над качеством эмитентов, конкуренция на рынке будет усиливаться, сообщил аналитик портала Angry Bonds Николай Дадонов на секции "Инфраструктура рынка high yield облигаций", организованной порталом группы... читать дальше

.

Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам текущей недели и месяца. Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может... Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5461 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8732 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,42 руб., максимальный - 75,155 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 74,42 руб., максимальный - 75,155 руб. Была заключена... читать дальше

.

Позиция SWIFT по поводу возможного отключения России от системы остается неизменной, сообщила Российская национальная ассоциации СВИФТ (Россвифт). "В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT позиция SWIFT остается неизменной", - говорится в... "В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT позиция SWIFT остается неизменной", - говорится в... читать дальше

.

ООО "Агрохолдинг "Солтон" (Алтайский край) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступил "Среднеуральский брокерский центр". Организатором выступил "Среднеуральский брокерский центр". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в апреле подскочил до 88,3 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение с марта 2020 года. Предварительно... Предварительно... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург) серии БО-П02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00447-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00447-R-001P. Выпуск размещается в... Выпуск размещается в... читать дальше

.