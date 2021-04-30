Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,5513 руб.

Минимальный курс евро составил 90,18 руб., максимальный - 90,7825 руб. Было заключено 3158 сделок. Объем торгов составил 16075,4 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,7 руб. за евро.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5513 руб.

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В пятницу цена палладия в ходе торгов превысила отметку $3000 за унцию, достигнув рекордного уровня. Драгметалл подорожал более чем на 30% по сравнению с трехмесячным минимумом на уровне $2226 за унцию, зафиксированным в конце января, отмечает Trading Economics.... Драгметалл подорожал более чем на 30% по сравнению с трехмесячным минимумом на уровне $2226 за унцию, зафиксированным в конце января, отмечает Trading Economics.... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. снизилась на 5% и составила $681 млн по сравнению с $715 млн за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль в... читать дальше

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Организаторы размещения высокодоходных облигаций (ВДО) работают над качеством эмитентов, конкуренция на рынке будет усиливаться, сообщил аналитик портала Angry Bonds Николай Дадонов на секции "Инфраструктура рынка high yield облигаций", организованной порталом группы... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам текущей недели и месяца. Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может... Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5461 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8732 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,42 руб., максимальный - 75,155 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 74,42 руб., максимальный - 75,155 руб. Была заключена... читать дальше

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Позиция SWIFT по поводу возможного отключения России от системы остается неизменной, сообщила Российская национальная ассоциации СВИФТ (Россвифт). "В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT позиция SWIFT остается неизменной", - говорится в... "В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT позиция SWIFT остается неизменной", - говорится в... читать дальше

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ООО "Агрохолдинг "Солтон" (Алтайский край) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступил "Среднеуральский брокерский центр". Организатором выступил "Среднеуральский брокерский центр". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле подскочил до 88,3 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение с марта 2020 года. Предварительно... Предварительно... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург) серии БО-П02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00447-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00447-R-001P. Выпуск размещается в... Выпуск размещается в... читать дальше

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Банк России 12 мая выпускает в обращение памятные серебряную и золотую монеты "Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена тиражом 8 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена тиражом 8 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.05 по 09.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу фондовые индексы США снижаются после того, как накануне индекс S&P 500 обновил рекордный максимум. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:03 мск опустился на 121,71 пункта (0,36%) и составил 33938,65 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:03 мск опустился на 121,71 пункта (0,36%) и составил 33938,65 пункта. Nasdaq Composite потерял... Nasdaq Composite потерял... читать дальше

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ЭБ разместил 7,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К297 на 1,5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,65% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,65% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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ВЭБ установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-28 объемом 80 млрд рублей на уровне 7,97% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 30 апреля с 11:00 до 12:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 30 апреля с 11:00 до 12:00 МСК. Техразмещение запланировано на 5... Техразмещение запланировано на 5... читать дальше

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В понедельник, 3 мая, в Японии праздник - День конституции, в Великобритании праздник - Майский банковский выходной, в России нерабочий день, поскольку праздник Праздник Весны и Труда приходится на выходной. Во вторник, 4 мая, в Японии праздник - День зеленых... Во вторник, 4 мая, в Японии праздник - День зеленых...

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Московские компании за 2020 год подписали экспортные контракты на общую сумму почти $567 млн, это в 4,5 раза больше, чем показатель 2019 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Объем (...)... "Объем (...)... читать дальше

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