Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2319,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1983,46 млрд руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 апреля составили по Российской Федерации 2319,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2162,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1855,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1706,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 апреля составили 1983,46 млрд руб. против 1982,61907 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.