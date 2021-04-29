Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1466 руб.

Минимальный курс евро составил 89,92 руб., максимальный - 90,41 руб. Было заключено 4445 сделок. Объем торгов составил 26223,36 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,2 руб. за евро.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1466 руб.

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К "Самолет" увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 25 млрд до 100 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании. Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа" (MOEX:... Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа" (MOEX:... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57146,377 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,377 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1466 руб. Минимальный курс евро составил 89,92 руб., максимальный - 90,41 руб. Было заключено 4445 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,92 руб., максимальный - 90,41 руб. Было заключено 4445 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3833 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,19 руб., максимальный - 74,68 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,19 руб., максимальный - 74,68 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5005 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4836 руб., максимальный - 11,5413 руб. Было заключено 348... Минимальный курс юаня составил 11,4836 руб., максимальный - 11,5413 руб. Было заключено 348... читать дальше

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Падение реальных располагаемых доходов населения РФ в 1-м квартале 2021 года составило 3,6% в годовом сравнении, говорится в основном докладе Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как сообщалось, Росстат перенес публикацию данных о динамике доходов населения РФ в... Как сообщалось, Росстат перенес публикацию данных о динамике доходов населения РФ в... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года вырос на 2,3% - до 141,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ресторанный рынок РФ вырос впервые с февраля прошлого года. В феврале снижение... Ресторанный рынок РФ вырос впервые с февраля прошлого года. В феврале снижение... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в марте 2021 года снизился на 0,2% по сравнению с мартом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В феврале текущего года снижение показателя составляло 0,1%. В 1-м... В 1-м... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 апреля 2021 года не изменились, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены на бензин также были стабильны. С начала года цены на бензин повысились на 3,4%. С начала года цены на бензин повысились на 3,4%. По... По... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2021 года вырос на 2,4% в годовом выражении после снижения на пересмотренные на 1,7% в феврале, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-марте 2021 года выпуск по базовым... читать дальше

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Рынок российских акций растерял дневной рост на фоне геополитических рисков, которые осложняют принятие решения о саммите президентов США и России, и завершил торги слабыми разнонаправленными изменениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в... Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в... читать дальше

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ООО "Техно лизинг" планирует 12 мая начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет... Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет... читать дальше

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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG объявил о корректировке в сторону снижения объемов производства на двух предприятиях - в Великобритании и Германии - в связи с глобальным дефицитом чипов, который продолжает оказывать негативное влияние на всю мировую... читать дальше

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"Газпром" отмечает не только социальный, но и экологический эффект от реализуемой программы газификации, так как перевод угольных котельных на газ является наиболее экологически эффективным шагом, уверен зампред "Газпрома" Олег Аксютин. В выступлении на "Дне инвестора"... В выступлении на "Дне инвестора"... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили перспективы энергетического сотрудничества, в том числе по водородным технологиям, а также потенциальные новые соглашения в области ТЭК, сообщила пресс-служба правительства РФ. Во... читать дальше

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Группа "Абрау-Дюрсо", крупный российский производитель вин, в 2020 году сократила продажи на 5%, до 41,05 млн бутылок. В частности, продажи собственной продукции (алкогольной и безалкогольной) снизились на 6%, до 39,51 млн бутылок, сообщила компания. Выручка... Выручка... читать дальше

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