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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 апреля
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29 апреля 2021 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 апреля

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29 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4243,98 (-6,46) руб./грамм; на серебро - 62,86 (+0,53) руб./грамм; на платину - 2905,61 (-48,24) руб./грамм; на палладий - 7004,54 (-52,43) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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