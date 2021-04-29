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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 74,3823 руб.
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29 апреля 2021 года 13:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 74,3823 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 74,3823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,67 коп. Это автоматическое сообщение.
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29 апреля 2021 года 14:12
Чистая прибыль норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA в первом квартале 2021 года составила $1,854 млрд по сравнению с чистым убытком в $705 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $2,42 млрд. Выручка Equinor в... читать дальше
.29 апреля 2021 года 14:04
В 1-м квартале чистая прибыль Repsol составила 648 млн евро по сравнению с убытком в 487 млн евро годом ранее
В 1-м квартале т.г. чистая прибыль испанской Repsol составила 648 млн евро по сравнению с убытком в 487 млн евро годом ранее, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль в январе-марте составила 471 млн евро, что на 5,4% выше показателя за... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:56
По итогам 1-го квартала т.г. чистый убыток Deutsche Lufthansa AG сократился более чем в два раза - до 1,05 млрд евро с 2,12 млрд евро за тот же период прошлого года. Чистый убыток в расчете на акцию составил 1,75 евро по сравнению с 4,44 евро годом ранее, говорится в... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:45
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Альфа-банка на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:34
К "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,37% годовых. Сбор заявок на выпуск... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:30
Выручка германской BASF SE, в январе-марте составила 19,4 млрд евро по сравнению с 16,75 млрд евро за аналогичный период годом ранее (рост в годовом сравнении составил 16%). Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) без учета разовых факторов подскочила на 42%, до... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:22
В 1-м квартале оборот Unilever незначительно снизился, но компания запускает buyback объемом до 3 млрд евро
Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сообщила, что ее оборот в январе-марте снизился на 0,9% - до 12,3 млрд евро. Unilever объяснила снижение показателя колебаниями валютных курсов, негативный эффект от которых... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:18
ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Альфа-банка на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала,... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:16
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,69 пункта (0,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3589,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3616,95 (+0,92%) пункта,... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:15
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 90,1513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,76 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 апреля 2021 года 13:15
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 74,3823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,67 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 апреля 2021 года 13:13
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле 2021 года поднялся до 110,3 пункта, максимального уровня с сентября 2018 года, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:05
Потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и атомных электростанций, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе Российско-германского сырьевого форума. "40 лет мы надежно получаем газ из... читать дальше
.29 апреля 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 75,1485 руб.
Минимальное значение за месяц (с 30 марта по 29 апреля) - 75,1485 руб. за доллар, максимальное значение - 78,3384 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,92 руб. Это автоматическое сообщение.
.29 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 29 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,6/75,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,6/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 78 коп., средний...
.29 апреля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,59/75,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...
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