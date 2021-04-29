Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5108 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,49 руб., максимальный - 11,5327 руб. Было заключено 102 сделки. Объем торгов составил 629,22 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4959 руб. за юань.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5108 руб.

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Чистая прибыль норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA в первом квартале 2021 года составила $1,854 млрд по сравнению с чистым убытком в $705 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $2,42 млрд. Выручка Equinor в... Выручка Equinor в... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. чистая прибыль испанской Repsol составила 648 млн евро по сравнению с убытком в 487 млн евро годом ранее, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль в январе-марте составила 471 млн евро, что на 5,4% выше показателя за... Скорректированная чистая прибыль в январе-марте составила 471 млн евро, что на 5,4% выше показателя за... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистый убыток Deutsche Lufthansa AG сократился более чем в два раза - до 1,05 млрд евро с 2,12 млрд евро за тот же период прошлого года. Чистый убыток в расчете на акцию составил 1,75 евро по сравнению с 4,44 евро годом ранее, говорится в... Чистый убыток в расчете на акцию составил 1,75 евро по сравнению с 4,44 евро годом ранее, говорится в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Альфа-банка на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности... Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности... читать дальше

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К "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,37% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,37% годовых. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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Выручка германской BASF SE, в январе-марте составила 19,4 млрд евро по сравнению с 16,75 млрд евро за аналогичный период годом ранее (рост в годовом сравнении составил 16%). Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) без учета разовых факторов подскочила на 42%, до... Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) без учета разовых факторов подскочила на 42%, до... читать дальше

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Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сообщила, что ее оборот в январе-марте снизился на 0,9% - до 12,3 млрд евро. Unilever объяснила снижение показателя колебаниями валютных курсов, негативный эффект от которых... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Альфа-банка на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала,... Рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,69 пункта (0,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3589,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3616,95 (+0,92%) пункта,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 90,1513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,76 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 74,3823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле 2021 года поднялся до 110,3 пункта, максимального уровня с сентября 2018 года, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса... Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса... читать дальше

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Потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и атомных электростанций, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе Российско-германского сырьевого форума. "40 лет мы надежно получаем газ из... "40 лет мы надежно получаем газ из... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 30 марта по 29 апреля) - 75,1485 руб. за доллар, максимальное значение - 78,3384 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,92 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,6/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 78 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...

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