Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,538 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,5709 руб. Было заключено 339 сделок. Объем торгов составил 1108,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5399 руб. за юань.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,538 руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Группа "Продовольствие" серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Агрохолдинг "Солтон" (Алтайский край) серии БO-01 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,538 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,5709 руб. Было заключено 339 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,5709 руб. Было заключено 339 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,24 руб. Минимальный курс евро составил 89,9875 руб., максимальный - 90,5475 руб. Было заключено 5294 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,9875 руб., максимальный - 90,5475 руб. Было заключено 5294 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7544 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5375 руб., максимальный - 75,0025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,5375 руб., максимальный - 75,0025 руб. Было... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Маныч-Агро" серии БO-01 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи. Выпуску регистрационный номер -... Выпуску регистрационный номер -... читать дальше

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Британский банк Lloyds Banking Group увеличил доналоговую прибыль в первом квартале 2021 года более чем в 25 раз в связи с роспуском части резервов под обесценение активов, созданных на пике пандемии коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе банка, его доналоговая... Как сообщается в пресс-релизе банка, его доналоговая... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 20 по 26 апреля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе инфляция также составляла 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,6%, с начала года - на... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,6%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением, несмотря на дорожающую нефть и позитивные сигналы с внешних площадок. В среду в Азии преобладала положительная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang... В среду в Азии преобладала положительная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang... читать дальше

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Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi SA в первом квартале 2021 года уменьшилась на 7% и составила 1,57 млрд евро по сравнению с 1,68 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в... читать дальше

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Доля нелегальных сигарет на российском табачном рынке в 1-м квартале 2021 года составила 10,7%, свидетельствуют результаты аналитического исследования Kantar TNS. Компании-лидеры российской табачной индустрии отмечают рост доли нелегальных сигарет, после того как в 3-м... Компании-лидеры российской табачной индустрии отмечают рост доли нелегальных сигарет, после того как в 3-м... читать дальше

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Цены на нефть повышаются, ускорив рост после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7876 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,53 руб., максимальный - 75,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,53 руб., максимальный - 75,01 руб. Было... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 90 тыс. баррелей - до 493,107 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 92 тыс. баррелей и составили 235,074 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 92 тыс. баррелей и составили 235,074 млн баррелей,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Энел Россия" до уровня "ruAA-" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со "стабильным" прогнозом. "Понижение рейтинга... "Понижение рейтинга... читать дальше

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О "Элит строй" (Тюмень) утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке. Предусмотрена возможностью досрочного погашения по... Предусмотрена возможностью досрочного погашения по... читать дальше

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