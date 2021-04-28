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28 апреля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,24 руб.

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28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,24 руб.

Минимальный курс евро составил 89,9875 руб., максимальный - 90,5475 руб. Было заключено 5294 сделки. Объем торгов составил 24635,51 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,36 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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