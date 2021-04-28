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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2885,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 957,33 млрд руб.
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28 апреля 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2885,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 957,33 млрд руб.
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28 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 апреля составили по Российской Федерации 2885,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2722 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2816,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2665,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 апреля составили 957,33 млрд руб. против 956,62246 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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