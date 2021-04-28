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"Ульяновский автозавод" (ООО "УАЗ", основной актив группы Sollers) договорился с африканской Bazra Motors об организации сборочного производства автомобилей "УАЗ" в Эфиопии, сообщил российский производитель. Стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии... Стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии... читать дальше

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ЦБ РФ 26 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,3 млрд рублей. Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей. Ежедневный... Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше

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Deutsche Bank AG в первом квартале 2021 года получил максимальную с 2014 года чистую прибыль. Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего германского банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 908 млн евро против чистого убытка в 43 млн евро за аналогичный период прошлого... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,77 пункта (0,132%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3605,37 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,49 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,49 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Минсельхоз России разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу, сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, "в целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен... Кроме того, "в целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "Синара - Транспортные Машины" объемом 100 млрд рублей серии 001Р, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E. Сама программа бессрочная. Сама программа бессрочная. В... В... читать дальше

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"Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-20 на уровне ruАA- (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитные рейтинги старшего и мезонинного траншей структурных облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО РуСол 1" на уровне "А+(RU)" и "ВВВ+(RU)", говорится в сообщении агентства. В рамках этой проектно-финансовой транзакции были размещены два... В рамках этой проектно-финансовой транзакции были размещены два... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз по международной и национальной шкале - "стабильный", рейтинг... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал на позитиве в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике. Европейские рынки акций в основном закрылись вчера в красной зоне. Европейские рынки акций в основном закрылись вчера в красной зоне. Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали существенных изменений... Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали существенных изменений... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -988,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,86/76,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи...

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует запустить собственное производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке аккумуляторов стоимостью $185 млн. Как... Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке аккумуляторов стоимостью $185 млн. Как... читать дальше

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По итогам 3-го финансового квартала (январь-март) чистая прибыль Microsoft Corp. выросла на 44% и составила $15,457 млрд, или $2,03 в расчете на акцию, по сравнению с $10,752 млрд, или $1,4 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-649 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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По итогам 2020 года компании "Фаберлик", Oriflame и Amway, пользующиеся методом прямых продаж для реализации своей продукции (косметики, парфюмерии, средств для дома, БАДов и др.), смогли улучшить динамику своей выручки, несмотря на пандемию. Выручка АО "Фаберлик",... Выручка АО "Фаберлик",... читать дальше

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