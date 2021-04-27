Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5651 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5416 руб., максимальный - 11,5982 руб. Было заключено 289 сделок. Объем торгов составил 565,7 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5574 руб. за юань.

27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5651 руб.

.

ВЭБ разместил три выпуска бондов серии ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 общим объемом 50 млрд рублей по ставке на уровне 8,13% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации. Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок... Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок... читать дальше

.

Москва планирует доразместить 72-й выпуск 3-летних облигаций на 35 млрд рублей до конца июня, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов Москвы. "Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого... "Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57540,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,961 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5651 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5416 руб., максимальный - 11,5982 руб. Было заключено 289 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5416 руб., максимальный - 11,5982 руб. Было заключено 289 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4873 руб. Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 90,725 руб. Была заключена 4541 сделка.... Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 90,725 руб. Была заключена 4541 сделка.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9518 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,7825 руб., максимальный - 75,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,7825 руб., максимальный - 75,17 руб. Было... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%). Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%). Проседала Европа (индексы... Проседала Европа (индексы... читать дальше

.

Поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе послания Федеральному Собранию, касается догазификации - подключения абонентов в уже газифицированных населенных пунктах, объяснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"... читать дальше

.

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По итогам заседания было решено, что... По итогам заседания было решено, что... читать дальше

.

"Роснефть" победила в аукционе на Северо-Кустарниковский участок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов. При стартовой цене в 696 млн рублей "Роснефть" заплатит 17,6 млрд руб. При стартовой цене в 696 млн рублей "Роснефть" заплатит 17,6 млрд руб. "За... "За... читать дальше

.

Р-Лизинг" установил ставку 31-49-го купонов бондов серии 001P-03 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12%... Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12%... читать дальше

.

Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертой распродажи туров по России с кешбэком, как предполагается, она продлится до конца года, сообщила журналистам во вторник глава ведомства Зарина Догузова. "Программа очень хорошо работает на поддержку так... "Программа очень хорошо работает на поддержку так... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании. Встреча министров всех стран ОПЕК+,... Встреча министров всех стран ОПЕК+,... читать дальше

.

"Норникель" в ходе buyback выкупит до 5 млн 382 тыс. 865 акций (3,4% капитала) по цене 27 780 рублей за штуку на общую сумму приблизительно $2 млрд, сообщила компания. Стоимость выкупа на 4,9% выше цены закрытия акций "Норникеля" в понедельник. Стоимость выкупа на 4,9% выше цены закрытия акций "Норникеля" в понедельник. Владельцы акций... Владельцы акций... читать дальше

.

Правительство выделяет дополнительные 4,7 млрд рублей для завершения третьего этапа программы кешбэка в запланированные сроки, эти деньги позволят купить туры по России еще миллиону россиян, сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Сегодня... "Сегодня... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9471 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,785 руб., максимальный - 75,165 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,785 руб., максимальный - 75,165 руб. Было... читать дальше

.