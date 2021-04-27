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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 74,9578 руб.
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27 апреля 2021 года 13:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 74,9578 руб.
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27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 74,9578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,98 коп. Это автоматическое сообщение.
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27 апреля 2021 года 20:25
ВЭБ разместил три выпуска бондов серии ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 общим объемом 50 млрд рублей по ставке на уровне 8,13% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации. Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок... читать дальше
.27 апреля 2021 года 20:24
Москва планирует доразместить 72-й выпуск 3-летних облигаций на 35 млрд рублей до конца июня, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов Москвы. "Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого... читать дальше
.27 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 апреля снизилась на 0,22% и составила 57540,103 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57540,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,961 млрд руб., или на...
.27 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5651 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5416 руб., максимальный - 11,5982 руб. Было заключено 289 сделок.... читать дальше
.27 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4873 руб. Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 90,725 руб. Была заключена 4541 сделка.... читать дальше
.27 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9518 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,7825 руб., максимальный - 75,17 руб. Было... читать дальше
.27 апреля 2021 года 19:00
Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%). Проседала Европа (индексы... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:57
Поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе послания Федеральному Собранию, касается догазификации - подключения абонентов в уже газифицированных населенных пунктах, объяснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:52
ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По итогам заседания было решено, что... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:48
"Роснефть" победила в аукционе на Северо-Кустарниковский участок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов. При стартовой цене в 696 млн рублей "Роснефть" заплатит 17,6 млрд руб. "За... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:41
Р-Лизинг" установил ставку 31-49-го купонов бондов серии 001P-03 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12%... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:33
Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертой распродажи туров по России с кешбэком, как предполагается, она продлится до конца года, сообщила журналистам во вторник глава ведомства Зарина Догузова. "Программа очень хорошо работает на поддержку так... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:23
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании. Встреча министров всех стран ОПЕК+,... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:15
"Норникель" в ходе buyback выкупит до 5 млн 382 тыс. 865 акций (3,4% капитала) по цене 27 780 рублей за штуку на общую сумму приблизительно $2 млрд, сообщила компания. Стоимость выкупа на 4,9% выше цены закрытия акций "Норникеля" в понедельник. Владельцы акций... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:08
До миллиона россиян смогут купить туры по РФ с кешбэком благодаря дополнительным средствам - Ростуризм
Правительство выделяет дополнительные 4,7 млрд рублей для завершения третьего этапа программы кешбэка в запланированные сроки, эти деньги позволят купить туры по России еще миллиону россиян, сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Сегодня... читать дальше
.27 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9471 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,785 руб., максимальный - 75,165 руб. Было... читать дальше
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