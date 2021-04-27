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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 апреля в размере 90,4666 руб.
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Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
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К функции снятия наличных на кассах стали подключаться предприниматели, занятые в сфере общественного питания. Такой сервис своим клиентам предложил ПСБ, рассказал "Известиям" директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов. По его оценкам,...
 
Иностранным аудиторам закроют доступ к некоторым компаниям
Российское правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских "дочек" к информации отечественных компаний: постановление правительства № 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской...
 
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Министр финансов Антон Силуанов с представителями Банка России и профучастниками 26 апреля обсудили вопросы развития финансового рынка на 2020–2030 годы. Одной из основных тем обсуждения стало развитие семейства ИИС. Согласно данным "Московской...
 
27 апреля 2021 года 13:59

ЦБ РФ установил курс евро с 28 апреля в размере 90,4666 руб.

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27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 90,4666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,98 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 апреля 2021 года 20:25
ВЭБ разместил три выпуска бондов на 50 млрд руб.
ВЭБ разместил три выпуска бондов серии ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 общим объемом 50 млрд рублей по ставке на уровне 8,13% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации.

Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 20:24
Москва планирует доразместить 72-й выпуск до конца июня
Москва планирует доразместить 72-й выпуск 3-летних облигаций на 35 млрд рублей до конца июня, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов Москвы.

"Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 апреля снизилась на 0,22% и составила 57540,103 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57540,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,961 млрд руб., или на...
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27 апреля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5651 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5651 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5416 руб., максимальный - 11,5982 руб. Было заключено 289 сделок....    читать дальше
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27 апреля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,4873 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4873 руб.

Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 90,725 руб. Была заключена 4541 сделка....    читать дальше
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27 апреля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9518 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9518 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,7825 руб., максимальный - 75,17 руб. Было...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 19:00
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, РТС - на 0,2%
Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%).

Проседала Европа (индексы...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:57
Путин поручил в 2021-22 гг. провести догазификацию там, где уже есть сетевой газ - Новак
Поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе послания Федеральному Собранию, касается догазификации - подключения абонентов в уже газифицированных населенных пунктах, объяснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:52
Новак: ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август и в целом до конца года
ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По итогам заседания было решено, что...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:48
"Роснефть" обошла "Газпром" в аукционе на Северо-Кустарниковский участок в ЯНАО
"Роснефть" победила в аукционе на Северо-Кустарниковский участок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов.

При стартовой цене в 696 млн рублей "Роснефть" заплатит 17,6 млрд руб.

"За...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:41
"ПР-Лизинг" установил ставку 31-49-го купонов бондов серии 001P-03 на уровне 10% годовых
Р-Лизинг" установил ставку 31-49-го купонов бондов серии 001P-03 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12%...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:33
Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертого этапа программы кешбэка
Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертой распродажи туров по России с кешбэком, как предполагается, она продлится до конца года, сообщила журналистам во вторник глава ведомства Зарина Догузова.

"Программа очень хорошо работает на поддержку так...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:23
Нефть дорожает на сообщениях о сохранении планов ОПЕК+ по добыче
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании.

Встреча министров всех стран ОПЕК+,...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:15
"Норникель" в ходе buyback выкупит до 3,4% акций
"Норникель" в ходе buyback выкупит до 5 млн 382 тыс. 865 акций (3,4% капитала) по цене 27 780 рублей за штуку на общую сумму приблизительно $2 млрд, сообщила компания.

Стоимость выкупа на 4,9% выше цены закрытия акций "Норникеля" в понедельник.

Владельцы акций...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:08
До миллиона россиян смогут купить туры по РФ с кешбэком благодаря дополнительным средствам - Ростуризм
Правительство выделяет дополнительные 4,7 млрд рублей для завершения третьего этапа программы кешбэка в запланированные сроки, эти деньги позволят купить туры по России еще миллиону россиян, сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня...    читать дальше
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27 апреля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9471 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9471 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,785 руб., максимальный - 75,165 руб. Было...    читать дальше
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