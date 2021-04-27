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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 70,1 млрд руб.
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27 апреля 2021 года 09:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 70,1 млрд руб.
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 70,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 96,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник. Американские фондовые индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite... читать дальше
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JPMorgan Chase & Co. планирует этим летом запустить активно управляемый биткойновый фонд, сообщает CoinDesk со ссылкой на информированные источники. Инвестировать в этот фонд смогут частные состоятельные клиенты банка. По словам одного из источников, партнером фонда в... читать дальше
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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-648 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг приоритетного необеспеченного долга САО "ВСК" на уровне "BB". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в... читать дальше
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.27 апреля 2021 года 09:27
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