27 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2021
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27 апреля 2021 года 10:28
Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла, который объединяет "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", в марте 2021 года сократился на 5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,6 млн человек, следует из данных Росавиации.
В январе и феврале падение... читать дальше
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27 апреля 2021 года 10:21
Счетная палата провела масштабную проверку деятельности АО "Корпорация МСП" как института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Полученные результаты позволили Счетной палате сделать вывод о незначительном влиянии Корпорации на развитие малого и среднего... читать дальше
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27 апреля 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,4 пункта (0,288%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3621,38 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,68 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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27 апреля 2021 года 10:13
ЦБ РФ 23 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей.
Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... читать дальше
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27 апреля 2021 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС.
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник.
Американские фондовые индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite... читать дальше
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27 апреля 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,99/76,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
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27 апреля 2021 года 09:56
JPMorgan Chase & Co. планирует этим летом запустить активно управляемый биткойновый фонд, сообщает CoinDesk со ссылкой на информированные источники. Инвестировать в этот фонд смогут частные состоятельные клиенты банка.
По словам одного из источников, партнером фонда в... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:48
ПАО "Корпорация "Иркут" в 2020 году получило 69,7 млрд руб. чистого убытка по МСФО, что почти соответствует убытку за 2019 год, следует из отчетности компании.
При этом выручка компании выросла на 80%, составив 118 млрд руб. В частности, выручка по контрактам на... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:43
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-648 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:41
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг приоритетного необеспеченного долга САО "ВСК" на уровне "BB".
Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:34
Доллар США укрепляется относительно евро и иены перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что ФРС подтвердит по итогам этого заседания свою готовность продолжать выкуп активов в прежних... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:27
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 70,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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27 апреля 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 2816,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2665,5 млрд руб.
На... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:23
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сохранить текущие темпы выкупа активов в рамках антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), более высокие, чем в начале года, и в третьем квартале, ожидают эксперты.
ЕЦБ по итогам заседания, прошедшего... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:15
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало апреля 2021 года составили 64,4 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ. Из материалов можно также сделать вывод, что за март запасы драгметаллов в пересчете на золото незначительно, на 0,2 тонны, подросли.
ВТБ,... читать дальше
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27 апреля 2021 года 09:07
Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое стартует во вторник.
Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики, пишет Associated... читать дальше
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