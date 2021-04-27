ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,768 руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 74,768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,13 коп.

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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла, который объединяет "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", в марте 2021 года сократился на 5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,6 млн человек, следует из данных Росавиации. В январе и феврале падение... В январе и феврале падение... читать дальше

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Счетная палата провела масштабную проверку деятельности АО "Корпорация МСП" как института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Полученные результаты позволили Счетной палате сделать вывод о незначительном влиянии Корпорации на развитие малого и среднего... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,4 пункта (0,288%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3621,38 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,68 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,68 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 23 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей. Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник. Американские фондовые индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite... Американские фондовые индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,99/76,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...

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JPMorgan Chase & Co. планирует этим летом запустить активно управляемый биткойновый фонд, сообщает CoinDesk со ссылкой на информированные источники. Инвестировать в этот фонд смогут частные состоятельные клиенты банка. По словам одного из источников, партнером фонда в... По словам одного из источников, партнером фонда в... читать дальше

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ПАО "Корпорация "Иркут" в 2020 году получило 69,7 млрд руб. чистого убытка по МСФО, что почти соответствует убытку за 2019 год, следует из отчетности компании. При этом выручка компании выросла на 80%, составив 118 млрд руб. В частности, выручка по контрактам на... При этом выручка компании выросла на 80%, составив 118 млрд руб. В частности, выручка по контрактам на... читать дальше

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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-648 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг приоритетного необеспеченного долга САО "ВСК" на уровне "BB". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в... Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно евро и иены перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что ФРС подтвердит по итогам этого заседания свою готовность продолжать выкуп активов в прежних... Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что ФРС подтвердит по итогам этого заседания свою готовность продолжать выкуп активов в прежних... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 70,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 2816,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2665,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сохранить текущие темпы выкупа активов в рамках антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), более высокие, чем в начале года, и в третьем квартале, ожидают эксперты. ЕЦБ по итогам заседания, прошедшего... ЕЦБ по итогам заседания, прошедшего... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало апреля 2021 года составили 64,4 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ. Из материалов можно также сделать вывод, что за март запасы драгметаллов в пересчете на золото незначительно, на 0,2 тонны, подросли. ВТБ,... ВТБ,... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое стартует во вторник. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики, пишет Associated... Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики, пишет Associated... читать дальше

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