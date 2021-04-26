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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,5625 руб.
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26 апреля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,5625 руб.

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26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5625 руб.

Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,08 руб. Было заключено 4743 сделки. Объем торгов составил 21003,81 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,4675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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