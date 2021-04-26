ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 74,768 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 74,768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,13 коп.

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Авиакомпания Eurowings, входящая группу Lufthansa, в июне 2021 года начнет выполнять полеты из Дюссельдорфа (Германия) в Краснодар, сообщил генеральный директор Lufthansa Group в России Дирк Гроссманн в ходе открытого диалога с губернатором региона Вениамином Кондратьевым,... читать дальше

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Чистая прибыль производителя подъемного оборудования Otis Worldwide Corp. в первом квартале выросла на 87% - до $308 млн, или 71 цента в расчете на акцию, по сравнению со $165 млн, или 38 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8775 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,63 руб., максимальный - 75,4125 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 74,63 руб., максимальный - 75,4125 руб. Была... читать дальше

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Германские компании Gascade (совладельцы "Газпром" и Wintershall Dea) и RWE, а также голландская Gasunie и англо-голландская Royal Dutch Shell подписали декларацию о намерениях относительно проекта AquaDuctus - газопровода для транспортировки "зеленого" водорода с Северного... читать дальше

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Создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям планирует правительство РФ в рамках поддержки развития таких технологий, сообщил вице-премьер РФ на совещании с руководством госкорпорации "Росатом" и Минцифры по реализации дорожной карты "Квантовые... читать дальше

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Фондовые индексы США растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики и финансовой отчетности крупнейших компаний. В минувшую пятницу американский рынок акций вырос после распродажи в ходе предыдущей сессии, которую спровоцировали... В минувшую пятницу американский рынок акций вырос после распродажи в ходе предыдущей сессии, которую спровоцировали... читать дальше

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Американская компания Apple Inc. планирует инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G технологий. Эти инвестиции, как... читать дальше

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ЦБ РФ намерен повысить коэффициенты риска по кредитам, выдаваемым регионам с недостаточной долговой устойчивостью, следует из проекта изменений в инструкцию 199-И на сайте ЦБ. В соответствии с подходом устанавливаются следующие коэффициенты риска по требованиям к... В соответствии с подходом устанавливаются следующие коэффициенты риска по требованиям к... читать дальше

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Совет директоров АО "Атомэнергопром" утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом всех выпусков в рамках данной программы 100 млрд рублей, сообщила компания. Ценные бумаги планируется размещать по открытой... Ценные бумаги планируется размещать по открытой... читать дальше

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Департамент финансов Томской области установил финальный ориентир цены доразмещения бондов серии 35067 на сумму 3 млрд рублей на уровне 96,20% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,00%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,00%... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что органы власти, организации и работодатели самостоятельно будут определять режим работы с 4 по 7 мая. "С 4 по 7 мая включительно органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно в соответствии с указом определяют... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал детали внедрения стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по розничным ссудам: регулятор планирует снизить для банков коэффициент риска для портфелей потребкредитов, соответствующих определенным критериям, а также установить пониженный риск-вес... читать дальше

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Новых ограничительных мер во время майских праздников в России вводить не планируется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для... "Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для... читать дальше

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-646 на 13 млрд 885,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) по РСБУ за январь-март 2021 года выросла на 96% и составила 16,081 млрд руб. против 8,197 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию против коронавируса COVID-19, передает агентство Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса. В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли... В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли... читать дальше

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