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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 96,3 млрд руб.
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26 апреля 2021 года 10:01
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 96,3 млрд руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 96,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 96,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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