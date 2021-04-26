Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4199,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 956,88 млрд руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 апреля составили по Российской Федерации 4199,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3980,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4048 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3846,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 апреля составили 956,88 млрд руб. против 956,93533 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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